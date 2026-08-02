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Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал, как его изменило рождение ребёнка

Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал, как его изменило рождение ребёнка
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов поделился мнением о том, изменило ли его рождение ребёнка.

– Были ли трудности с переездом из Магнитогорска в Челябинск?
– В принципе, жена весь быт на себя взяла, у нас всегда так. Было тяжело. Это первый переезд. Эмоционально непросто. Первый раз уезжать из дома, там вся семья, друзья, все в Магнитке. Тяжело осознавать, что больше ты не играешь за этот город после всей жизни. 18 лет ты играл там – и тут бац, всё меняется. Наверное, первые полгода было тяжело. А когда вернулись сюда на полноценный сезон, нашли жильё, которое хотели, недалеко от арены. Родился ребёнок, забрали свою собаку. В городе более-менее всё узнали – каждому своё, и мне, и жене, где покушать, где время провести. Стали чувствовать себя как дома.

– Как рождение ребёнка изменило тебя или что нового тебе дало?
– Как человека – нет, наверное. Не знаю. Добавило терпимости, не терпения, а именно терпимости. Любви и понимания маленького человека. Ты чуть анализируешь и понимаешь его точку зрения. Всегда был ко всему ответственный, — приводит слова Дронова «Копейский рабочий».

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