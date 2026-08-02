«Никто, кроме нас!» Роман Ротенберг поздравил с Днём Воздушно-десантных войск

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил с Днём Воздушно-десантных войск. Праздник ежегодно отмечается в России 2 августа.

«Поздравляю военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником! ВДВ по праву называют элитой и гордостью Вооружённых Сил России. В их рядах всегда служили люди особой закалки – сильные духом, дисциплинированные, преданные Родине и своим товарищам.

Десантники не раз доказывали, что способны действовать решительно и надёжно в самых сложных ситуациях. Мужество, отвага, высокая выучка и боевое братство стали основой славных традиций Воздушно-десантных войск, которые бережно сохраняет нынешнее поколение солдат и офицеров. Для всей страны вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Желаю крепкого здоровья, благополучия, надёжного тыла и новых побед! С Днём ВДВ! Никто, кроме нас!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.