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«Никто, кроме нас!» Роман Ротенберг поздравил с Днём Воздушно-десантных войск

«Никто, кроме нас!» Роман Ротенберг поздравил с Днём Воздушно-десантных войск
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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил с Днём Воздушно-десантных войск. Праздник ежегодно отмечается в России 2 августа.

«Поздравляю военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником! ВДВ по праву называют элитой и гордостью Вооружённых Сил России. В их рядах всегда служили люди особой закалки – сильные духом, дисциплинированные, преданные Родине и своим товарищам.

Десантники не раз доказывали, что способны действовать решительно и надёжно в самых сложных ситуациях. Мужество, отвага, высокая выучка и боевое братство стали основой славных традиций Воздушно-десантных войск, которые бережно сохраняет нынешнее поколение солдат и офицеров. Для всей страны вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Желаю крепкого здоровья, благополучия, надёжного тыла и новых побед! С Днём ВДВ! Никто, кроме нас!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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