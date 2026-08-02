Национальная хоккейная лига назвала лучший гол прошедшего сезона-2025/2026. Им стал гол нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Вильяма Эклунда в ворота «Бостон Брюинз» в матче, прошедшем 13 марта.

Эклунд красивым финтом убрал защитника и бросил по воротам Джереми Свеймана. Голкипер отразил шайбу, однако Эклунд в падении смог попасть по ней с лёту и поразил пустой угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне Эклунд стал четвёртым бомбардиром «Сан-Хосе», набрав 53 (15+38) очка в 78 матчах. Седьмой номер драфта-2021 провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 252 матча и набрал 163 (50+113) очка при показателе полезности «-91». В межсезонье Эклунд был обменян в «Оттаву Сенаторз».