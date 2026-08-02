Национальная хоккейная лига назвала лучший гол прошедшего сезона-2025/2026
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Национальная хоккейная лига назвала лучший гол прошедшего сезона-2025/2026. Им стал гол нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Вильяма Эклунда в ворота «Бостон Брюинз» в матче, прошедшем 13 марта.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Миса (Эклунд, Тоффоли) – 05:57 0:2 Тоффоли (Селебрини, Орлов) – 34:15 (pp) 0:3 Граф (Веннберг) – 43:13 (sh) 0:4 Эклунд (Дикинсон, Миса) – 48:20 1:4 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 48:30 2:4 Пастрняк (Макэвой, Миттельштадт) – 59:07
Эклунд красивым финтом убрал защитника и бросил по воротам Джереми Свеймана. Голкипер отразил шайбу, однако Эклунд в падении смог попасть по ней с лёту и поразил пустой угол ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошлом сезоне Эклунд стал четвёртым бомбардиром «Сан-Хосе», набрав 53 (15+38) очка в 78 матчах. Седьмой номер драфта-2021 провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 252 матча и набрал 163 (50+113) очка при показателе полезности «-91». В межсезонье Эклунд был обменян в «Оттаву Сенаторз».
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