В здании правительства Ярославской области установили звезду в честь победы «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в здании правительства установили звезду в честь победы «Локомотива».

«В здании правительства установили пятую звезду в честь побед нашего хоккейного клуба «Локомотив». Она засияла рядом со звёздами 1997, 2002, 2003 и 2025 годов и выполнена в едином стиле с предыдущими как символ преемственности нашей спортивной истории. За каждой – большой труд.

Президенту клуба Юрию Николаевичу Яковлеву присвоена высшая региональная награда – звание Почётного гражданина Ярославской области. Нашу инициативу поддержали депутаты Ярославской областной Думы. Благодарю Юрия Николаевича за вклад в развитие российского хоккея, нашу команду – за титул дважды чемпионов, а жителей – за энергетику и поддержку! Гордимся нашим «Локомотивом», ждём новых ярких побед, которые пополнят наш звёздный зал!» — говорится в сообщении телеграм-канала губернатора.