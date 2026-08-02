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Главный тренер «Барыса» рассказал о предсезонной подготовке команды

Главный тренер «Барыса» рассказал о предсезонной подготовке команды
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Для этого времени ребята в достаточно хорошей форме. Есть, конечно, над чем работать. Для этого у нас есть время. Настрой хороший, все довольны, практически все приехали. С хорошим настроением после вчерашнего прекрасного совместного ужина.

Втягивающих сейчас уже практически нет тренировок, потому что до сезона месяц ребята сами готовятся. В первые три тренировки стараемся вернуть какие-то командные навыки в пятёрках. Работаем над общей выносливостью немного, чтобы пришли в чувство после самолётов и отдыха, совместно поиграли. Направленность такая.

А со среды уже будем работать над тактическими моментами, то есть отдельно над каждой позицией и над каждой зоной. Плюс большинство и меньшинство… До турнира мы должны отработать все моменты игровые и на турнир уже ехать определённым составом», – цитирует Кравца пресс-служба клуба.

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