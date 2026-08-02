В Ярославле появится Площадь чемпионов в честь побед «Локомотива» в Кубке Гагарина

В Ярославле официально появится Площадь чемпионов, сообщает YarNews. Об итогах голосования во время чествования команды объявил губернатор Михаил Евраев.

Голосование шло весь июль, в финале ярославцы выбирали из 10 вариантов. Перед «Ареной-2000» теперь появится Площадь чемпионов. Именно данный вариант набрал наибольшее число голосов. Сейчас это пространство названия не имеет. А теперь перед центральным входом в главный ледовый дворец Ярославля и там, где стоит памятник «Хоккейное братство», будет Площадь чемпионов.

Напомним, ярославский «Локомотив» дважды подряд выиграл Кубок Гагарина в 2025 и в 2026 годах.