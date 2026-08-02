Гецлаф — о работе в молодёжной сборной Канады: я вырос с принципом «золото или ничего»

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Райан Гецлаф высказался о работе помощником главного тренера сборной Канады на предстоящем молодёжном чемпионате мира. 41-летний специалист будет отвечать за игру центров и вбрасывания. Канада не выходила в финал на трёх последних МЧМ, дважды вылетев в 1/4 финала.

«Снова оказаться рядом с ребятами, которые вместе работают для достижения цели… Я некоторое время занимался управленческой работой: это совсем не то же самое, что сидеть в раздевалке. Мы хотели внести изменения и вернуться к борьбе за золото на каждом турнире. Я вырос с принципом «золото или ничего». Добиться победы можно только благодаря упорному труду», – цитирует Гецлафа пресс-служба НХЛ.