«Он всё время шутит и смеётся». Латвийский вратарь «Питтсбурга» — о Евгении Малкине

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Артур Шилов поделился мнением о форварде клуба Евгении Малкине. Латвийский вратарь в прошлом сезоне проводил много времени с Малкиным, особенно вне льда.

«Он всё время шутит, всегда смеётся, всегда улыбается. Я думаю, это было прекрасное время. Просто расслабиться, насладиться обществом друг друга, лучше узнать друг друга. Потому что я думаю, что когда ты приходишь на каток, каждый старается делать свою работу, чтобы показать себя с лучшей стороны, а в свободное время можно лучше узнать человека.

Думаю, дело в его характере (улыбается). Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом, мне кажется, он возвращается в свою естественную форму, улыбается, смеётся, шутит, и все вокруг по-настоящему наслаждаются его присутствием. Видишь, как другие товарищи по команде улыбаются и смеются. И его комментарии, на мой взгляд, очень смешные. Это действительно хороший человек для команды», – цитирует Шилова пресс-служба клуба.