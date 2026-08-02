Нападающий «Локомотива» Егор Сурин показал чемпионские перстни и мини-копию Кубка Гагарина. Сегодня, 2 августа, в Ярославле прошло чествование хоккейной команды. В прошедшем сезоне Сурин вместе с «Локомотивом» выиграл свой второй Кубок Гагарина подряд.

Фото: телеграм-канал Егора Сурина

В прошедшем плей-офф на счету Сурина 8 (3+5) очков в 22 встречах. Действующее соглашение 19‑летнего Сурина с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в здании правительства установили звезду в честь победы «Локомотива». Таже площадь перед «Ареной-2000» будет названа Площадью чемпионов в честь успехов хоккейной команды.