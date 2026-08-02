Экс-форвард минского «Динамо»: за три года в клубе Квартальнов поднял очень высокую планку

Экс-нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

– Почему, на ваш взгляд, руководство искало именно североамериканского специалиста с опытом работы в НХЛ?

– Мне кажется, всё объясняется результатами Дмитрия Квартальнова. За три года он поднял очень высокую планку. Сейчас никто не хочет, чтобы успешный период оказался случайностью, а затем команда снова начала откатываться назад.

Если говорить откровенно, то я пока не вижу белорусского тренера, который мог бы гарантированно удерживать тот уровень, которого достигло «Динамо» при Квартальнове. Если смотреть на российский рынок, то выбор тоже не такой большой. Да, были разговоры про Илью Воробьёва, но, видимо, договориться не удалось. А других специалистов такого уровня сейчас назвать сложно. Поэтому логично было обратить внимание на Северную Америку, где работают сильные тренеры, имеющие опыт в лучшей лиге мира, – цитирует Демкова Sport5.by.