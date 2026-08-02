Ярославский «Локомотив» показал фотографии с церемонии чествования команды

«Локомотив» показал фотографии с церемонии чествования команды в Ярославле. На торжественной церемонии присутствовали игроки команды со своими семьями, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и другие официальные лица.

Игрокам вручили чемпионские перстни и мини-копии Кубка Гагарина.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

На церемонии было объявлено, что в Ярославле появится Площадь чемпионов в честь побед «Локомотива» в Кубке Гагарина. Эта площадь располагается перед центральным входом в главный ледовый дворец Ярославля «Арена-2000» и там, где стоит памятник «Хоккейное братство». Напомним, ярославский «Локомотив» дважды подряд выиграл Кубок Гагарина в 2025 и в 2026 годах.