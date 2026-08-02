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Форвард «Барыса»: каникулы были долгими, все соскучились по командным тренировкам

Форвард «Барыса»: каникулы были долгими, все соскучились по командным тренировкам
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Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Долгие были летние каникулы, мы соскучились по хоккею, по льду, по командным тренировкам. Я думаю, что у всех сейчас есть большое желание, большое рвение, много активности, движения. Я отдохнул, съездил на море, провёл время с семьёй, позанимался самостоятельно, какие-то компоненты подтянул, в принципе, всё что хотел, всё успел.

Я думаю, что все хотят как можно дольше играть в хоккей, как можно дольше обходиться без травм. И предсезонная подготовка в первую очередь эту задачу решает, а второстепенно – уже где-то добавить, где-то улучшить… Но в первую очередь – это минимизировать травмы в сезоне и в карьере», – цитирует Шестакова пресс-служба клуба.

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