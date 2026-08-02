Лихачёв — об обмене в «Амур»: буду играть в интересный хоккей и получать удовольствие

Нападающий Ярослав Лихачёв высказался о своём полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива». Срок соглашения рассчитан на три года. Ранее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Локомотива». В прошлом сезоне Лихачёв играл за «Амур» на правах аренды.

– Довольны новым контрактом и понимаете ли уже, какой будет ваша роль в команде?

– В первую очередь я просто рад вернуться в «Амур». Контрактом и его условиями доволен. Но ещё больше рад тому, что буду играть в интересный хоккей и получать от него удовольствие. Думаю, моя роль в команде будет примерно такой же, как и в прошлом сезоне. Сборы ещё не начались, поэтому все детали мы обсудим уже с тренерским штабом. Мне всё расскажут, покажут – и будем работать, – приводит слова Лихачёва сайт агентства Winners.