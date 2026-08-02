15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оказался к этому не готов». Экс-вратарь КХЛ — о неудачном опыте ресторанного бизнеса

«Оказался к этому не готов». Экс-вратарь КХЛ — о неудачном опыте ресторанного бизнеса
Комментарии

Бывший вратарь клубов КХЛ Георгий Гелашвили рассказал, как занимался ресторанным бизнесом. На данный момент Гелашвили является тренером вратарей в казанском «Ак Барсе».

— Ну, совсем не моё. Был ресторан и аренда. Идея-то хорошая. Кто довёл до конца — заработал большие деньги. Делали по европейскому образцу, там подглядели. Открытый бассейн на улице, термальные источники, оздоровительный комплекс… Потом в Челябинске такое появилось и стало популярным.

— Главный ваш просчёт?
— Нужно было идти до конца. Терпеть, развиваться, вкладываться дальше. А я оказался к этому не готов. Первый этап завершили, всё функционировало. На самоокупаемость вышли. Оставалось достроить бассейн. Вот он уже должен был приносить прибыль.

— Но у вас не осталось денег?
— Желания! Ну и вложения требовались мощные. Хотя второй этап мы даже не просчитывали, точную сумму не знаю. Мне было достаточно взглянуть на сложности, которые возникли на первом этапе. Понял: нет-нет, хватит. Такому проекту надо посвятить всю жизнь!

— Вы продали свою долю?
— Да. В итоге вернули деньги, которые вкладывали, — цитирует Гелашвили «Спорт-экспресс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android