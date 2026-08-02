Григорий Панин объяснил, почему решил продлить контракт с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о том, что решил продолжить карьеру в следующем сезоне. 2 июня 40-летний Панин продлил контракт с уфимским клубом на год.

– Вы говорили, что закончите после прошлого сезона.

– Да, было такое, я думал, что закончу. Точнее, мои мысли и эмоции мне об этом говорили. Но после прошедшего сезона… Он настолько прошёл в удовольствие, в хорошем игровом режиме, я чувствовал себя отлично, что подумал, почему бы и нет. Но для этого ещё определённые обстоятельства, конечно, должны были сложиться. Всё сложилось.

– А как вообще вы к этой теме подступились? Вы же публично заявляли, что закончите. Это обоюдный процесс со стороны Виктора Козлова, руководства или вы пришли, сказали, что я вот чувствую в себе силы и хочу играть ещё?

– В плей-офф, когда мы играли со «Спартаком», наверное, меня так эмоционально выхлеснуло… У меня была какая-то цель до 40 лет отыграть. И я понимал, что мне что-то после этого плей-офф так тяжело. Но прошёл сезон прошлый уже, и я понял, что силёнок ещё много, что я не сдаю позиции в игровом плане. И я переговорил и с Виктором Николаевичем, и с руководством. То есть мне нужно было понять, насколько в первую очередь они готовы продлевать со мной контракт, не продлевать. То есть, если бы они сказали: «Гриша, пора заканчивать», я бы, конечно, послушал бы их и себя, понимая какие-то там свои вещи, и не рвался бы в другие команды и спокойно бы повесил коньки и забил гвоздь. Но везде получил положительный отзыв, и поэтому переподписал ещё – на 10-й год в «Салавате», – сказал Панин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».