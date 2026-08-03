Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network. Овечкин не попал в топ-20

NHL Network представила рейтинг 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги.

Первое место в списке занял российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Также в топ-20 вошли ещё два российских хоккеиста. Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял третью строчку рейтинга, а Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингз» расположился на 12-м месте.

При этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин не попал в список лучших крайних нападающих. 40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — на его счету 929 голов.

Топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ по версии NHL Network: