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Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network. Овечкин не попал в топ-20

Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network. Овечкин не попал в топ-20
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NHL Network представила рейтинг 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги.

Первое место в списке занял российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Также в топ-20 вошли ещё два российских хоккеиста. Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял третью строчку рейтинга, а Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингз» расположился на 12-м месте.

При этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин не попал в список лучших крайних нападающих. 40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — на его счету 929 голов.

Топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ по версии NHL Network:

  1. Никита Кучеров — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  2. Давид Пастрняк — «Бостон Брюинз».
  3. Кирилл Капризов — «Миннесота Уайлд».
  4. Митч Марнер — «Вегас Голден Найтс».
  5. Микко Рантанен — «Даллас Старз».
  6. Мэтт Болди — «Миннесота Уайлд».
  7. Джейсон Робертсон — «Даллас Старз».
  8. Мэттью Ткачук — «Флорида Пантерз».
  9. Коул Кофилд — «Монреаль Канадиенс».
  10. Уильям Нюландер — «Торонто Мэйпл Лифс».
  11. Кайл Коннор — «Виннипег Джетс».
  12. Артемий Панарин — «Лос-Анджелес Кингз».
  13. Брэндон Хагел — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  14. Сэм Райнхарт — «Флорида Пантерз».
  15. Мартин Нечас — «Колорадо Эвеланш».
  16. Джейк Гюнцель — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  17. Клейтон Келлер — «Юта Маммот».
  18. Брэди Ткачук — «Флорида Пантерз».
  19. Каттер Готье — «Анахайм Дакс».
  20. Лукас Рэймонд — «Детройт Ред Уингз».
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