Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network. Овечкин не попал в топ-20

NHL Network представила рейтинг 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги.
Первое место в списке занял российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
Также в топ-20 вошли ещё два российских хоккеиста. Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял третью строчку рейтинга, а Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингз» расположился на 12-м месте.
При этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин не попал в список лучших крайних нападающих. 40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — на его счету 929 голов.
Топ-20 лучших крайних нападающих НХЛ по версии NHL Network:
- Никита Кучеров — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- Давид Пастрняк — «Бостон Брюинз».
- Кирилл Капризов — «Миннесота Уайлд».
- Митч Марнер — «Вегас Голден Найтс».
- Микко Рантанен — «Даллас Старз».
- Мэтт Болди — «Миннесота Уайлд».
- Джейсон Робертсон — «Даллас Старз».
- Мэттью Ткачук — «Флорида Пантерз».
- Коул Кофилд — «Монреаль Канадиенс».
- Уильям Нюландер — «Торонто Мэйпл Лифс».
- Кайл Коннор — «Виннипег Джетс».
- Артемий Панарин — «Лос-Анджелес Кингз».
- Брэндон Хагел — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- Сэм Райнхарт — «Флорида Пантерз».
- Мартин Нечас — «Колорадо Эвеланш».
- Джейк Гюнцель — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- Клейтон Келлер — «Юта Маммот».
- Брэди Ткачук — «Флорида Пантерз».
- Каттер Готье — «Анахайм Дакс».
- Лукас Рэймонд — «Детройт Ред Уингз».