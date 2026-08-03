Панин — о Кузнецове: есть качества, которые чуть-чуть ему мешают

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

– Жека – народный пацан. Если взять его человеческие качества, взять его, наверное, какую-то медийную определённую активность, он офигенный пацан в коллективе, и на площадке в нужные моменты он может включиться. Есть качества, наверное, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться прямо конкретно на том уровне, который есть. Но вообще такой хоккеист, как Женя, всегда вносит положительную лепту.

И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался, – да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Однако, опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, непростая, но думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать. А так, конечно, я всегда за таких позитивных ребят, которые могут передать молодым свой опыт, — сказал Панин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».