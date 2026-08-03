Бывший защитник клубов НХЛ Брэд Хант объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 37 лет.

«Хоккей всегда был огромной частью моей жизни. С детства я мечтал играть в НХЛ, эта мечта сбылась. Невероятно благодарен судьбе за каждую возможность и за каждого человека, помогавшего мне на этом пути. Я признателен всем своим командам, одноклубникам и тренерам», — написал Хант в соцсети Х.

Хант провёл последний сезон в карьере в финском «Спорте». В его активе 53 матча в чемпионате страны и 25 (7+18) очков при показателе полезности «-36».

В НХЛ Хант в регулярных чемпионатах провёл 288 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд», «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». На его счету 86 (26+60) очков при показателе полезности «-32».