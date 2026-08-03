15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Морозов вошёл в топ-5 молодых игроков системы «Баффало» по версии сайта НХЛ

Илья Морозов вошёл в топ-5 молодых игроков системы «Баффало» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил топ-5 молодых игроков из системы «Баффало Сэйбрз». Четвёртое место в рейтинге занял российский центральный нападающий Илья Морозов.

Список возглавил 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграл девять матчей за «Сэйбрз» в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка и забил два гола за четыре матча в плей-офф.

Рейтинг проспектов «Баффало» от официального сайта НХЛ:

1. Конста Хелениус.
2. Радим Мртка.
3. Даксон Рудольф.
4. Илья Морозов.
5. Броди Зимер.

На прошедшем драфте НХЛ 2026 года 17-летний нападающий «Майами Рэдхоукс» Илья Морозов был выбран в первом раунде под общим 20-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».

Материалы по теме
В НХЛ грядёт сделка года! Хеллебайк хочет в «Баффало»
В НХЛ грядёт сделка года! Хеллебайк хочет в «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android