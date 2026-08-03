Илья Морозов вошёл в топ-5 молодых игроков системы «Баффало» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил топ-5 молодых игроков из системы «Баффало Сэйбрз». Четвёртое место в рейтинге занял российский центральный нападающий Илья Морозов.

Список возглавил 20-летний финский форвард Конста Хелениус. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграл девять матчей за «Сэйбрз» в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка и забил два гола за четыре матча в плей-офф.

Рейтинг проспектов «Баффало» от официального сайта НХЛ:

1. Конста Хелениус.

2. Радим Мртка.

3. Даксон Рудольф.

4. Илья Морозов.

5. Броди Зимер.

На прошедшем драфте НХЛ 2026 года 17-летний нападающий «Майами Рэдхоукс» Илья Морозов был выбран в первом раунде под общим 20-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».