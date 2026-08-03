Президент «Локомотива» произнёс речь на церемонии чествования команды в Ярославле

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о победе клуба в финале Кубка Гагарина. В Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».

«Ценность этой победы очень высока. Постчемпионские сезоны сложны для всех команд, мы — не исключение. В начале сезона испытывали трудности, но в решающих матчах преобразились. Вы увидели чемпионов, которые проявили мастерство и волю. В результате — большая победа. В этом есть наивысшая справедливость. Безусловно, этой победой мы отдаём дань уважения ушедшей команде. Надеюсь, что они смотрят и радуются вместе с нами.

Очень порадовал в этом году «Локо». Благодарю игроков, тренеров, вас, дорогие болельщики. Мы ощущали энергию, которую вы передавали нашей команде. Очень отрадно, что девиз «Локомотив» — это мы» работает», — цитирует Яковлева пресс-служба КХЛ.