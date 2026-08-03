Радулов пел с L’One и командой, Сурин снимал видео. Фото чествования «Локомотива»

В воскресенье, 2 августа, в Ярославле на «Арене 2000» прошло чествование команд системы «Локомотива», завоевавших по итогам сезона-2025/2026 Кубок Гагарина и Кубок Харламова.

Церемония началась с музыкально-танцевальных композиций, посвящённых истории ярославского клуба и победному сезону. Под песню «Облака» музыкального коллектива «Казаки делают хиты» на сцену поднялись чемпионы МХЛ — хоккеисты «Локо».

Затем прошло награждение обладателей Кубка Гагарина — игроков «Локомотива». В нём приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов, первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Кобзев, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев. Игроки и тренеры получили мини-копии выигранного трофея и чемпионские перстни.

В финале праздника по просьбе капитана команды Александра Елесина и лидера «Локомотива» Александра Радулова рэпер L’One исполнил хит «Никто кроме нас» вместе с двукратными чемпионами.

Лучшие кадры церемонии чествования ХК «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.