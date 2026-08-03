Гендиректор «Трактора»: мы заинтересованы в подписании Кузнецова, и он сам проявил желание

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что в клубе заинтересованы в подписании нападающего Евгения Кузнецова. На данный момент воспитанник челябинского клуба находится без контракта.

— Поставил ли «Трактор» точку в истории с контрактом Евгения Кузнецова на фоне растущих слухов о его переходе в «Сибирь»?

— Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов — легенда, у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, сейчас ждём его решения.

— Его агент Шуми Бабаев заявил, что заинтересованность «Трактора» есть, но нет конкретного предложения.

— Общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, они согласованы с Алексеем Волковым и главным тренером команды. Когда мы открывали академию «Красной Машины», общались лично, он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор».

— Два года назад Кузнецов отказался от предложения «Трактора», выбрав СКА. Сейчас у него есть возможность переиграть эту ситуацию?

– Конечно. Насколько мне известно, в том числе с его слов, сейчас из команд, которые каждый год претендуют на серьёзные цели, ему сделал предложение только «Трактор», — цитирует Савина «РБ Спорт».