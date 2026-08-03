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«Мы захватили хоккейный трон». Губернатор Ярославской области — о победах в КХЛ и МХЛ

«Мы захватили хоккейный трон». Губернатор Ярославской области — о победах в КХЛ и МХЛ
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался на церемонии в честь победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина — 2026. 2 августа в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо». Ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд. МХК «Локо» стал обладателем Кубка Харламова в четвёртый раз в истории.

«Мы действительно захватили хоккейный трон. Это огромная серьёзная работа. Я хотел бы сказать слова благодарности команде, тренерскому штабу, руководству клуба и «РЖД» — как нашему вдохновителю на победы, а также огромное спасибо нашим жителям Ярославской области — болельщикам», — цитирует Евраева «ЯПервый».

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