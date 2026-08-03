Морозов о Кубке Гагарина: трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов посетил церемонию чествования «Локомотива» и «Локо» в Ярославле и поделился мнением о системе клуба.

«Для меня огромная честь быть здесь и чествовать наших чемпионов — «Локомотив» и молодёжную команду «Локо». Конечно, ярославская школа даёт российскому хоккею великолепных мастеров, за что мы ей очень благодарны. Нельзя ещё раз не отметить, что впервые в истории Континентальной хоккейной лиги система одного клуба выиграла в один сезон два трофея — Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Поздравляю всех игроков, их семьи, руководителей, партнёров и преданных болельщиков.

Кстати, человек, который возглавляет этот «поезд», Юрий Николаевич Яковлев, удостоен приза имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба КХЛ. В Ярославле очень любят хоккей. Возвращаясь к истории, хочется сказать, что в КХЛ трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы. Желаю вам новых побед», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.