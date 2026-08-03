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Панин — о переходе Шипачёва в «Салават»: первый раз меня столько спрашивали про Уфу

Панин — о переходе Шипачёва в «Салават»: первый раз меня столько спрашивали про Уфу
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачёва в уфимскую команду.

– Какую роль вы сыграли в приходе в команду Вадима Шипачёва?
– Не знаю, какую роль я сыграл, но с Вадиком очень много общался. То есть не то что я Вадику звонил, а Вадик звонил мне. Он очень много спрашивал. Наверное, первый раз меня столько спрашивали про Уфу, про Башкирию, про болельщиков, про дороги, про садики, про социалку. Я уже не говорю про внутреннюю команду, вплоть до тренировок.

У него такой профессиональный подход, он как будто мне новые направления, когда куда-то переходишь, открыл. Что вообще важно для игрока, для человека, когда он переходит в другую команду. Я с Вадиком много общался. А решение-то за ним в любом случае. По ходу нашего разговора понял, когда человек очень серьёзно интересуется мелочами, спецификой, бытом, он уже одной ногой на полпути в команду, — сказал Панин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

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