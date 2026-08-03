Плющев: в России сами дали все возможности отстранить нас от международных соревнований

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает большой ошибкой объявленную независимость КХЛ от ФХР и ИИХФ.

«Ещё год назад говорил, что решение КХЛ выйти из-под зонтика ИИХФ было грубейшей ошибкой. По сути, мы выстрелили себе в ногу и дали нашим оппонентам все возможности отстранить нас от международных соревнований. От этого решения мы ничего не выиграли — только проиграли. Наши контракты пользуются минимальным уважением, причём их нарушение мы сами бежим опротестовывать в Европу. При этом дали возможность ИИХФ не допускать игроков под эгидой КХЛ, а значит, и МХЛ к чемпионатам мира — хотя бы из-за страховок.

Если бы люди ИИХФ и Европы были похитрее и поциничнее, они бы сейчас не выстреливали бы себе в ногу нашим отстранением, наоборот, вернули бы Россию. Но только тех игроков, которые находятся под европейским зонтиком. И в таком случае сборные России составляли бы игроки европейских и североамериканских лиг, плюс ВХЛ. А КХЛ и МХЛ прокатили бы, что стало бы огромным ударом по нашему клубному хоккею. Кстати, допускаю, что такой сценарий ещё может быть реализован — и у тех чиновников КХЛ, которые принимали решение о выходе из ИИХФ, возникнут огромные проблемы. Поэтому посоветую им избежать этого грандиозного скандала», — цитирует Плющева Russia-hockey.ru.