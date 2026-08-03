Агент Кузнецова — о заявлении «Трактора»: такие вещи называю предложением ради предложения

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина, что челябинский клуб сделал предложение его клиенту.

«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться. Раз Савин об этом высказывается, его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей — это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение. Я разговаривал с Волковым (генменеджер «Трактора» Алексей Волков. — Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене. Для меня это выглядит так», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.