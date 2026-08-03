Агент Евгения Кузнецова отреагировал на интерес «Сибири» к игроку

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, подтвердил контрактные переговоры с новосибирской «Сибирью».

«Как я и говорил, мы сейчас ведём разговор с несколькими командами по поводу Евгения Кузнецова. В ближайшее время определимся. «Сибирь» в этом списке действительно есть», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.