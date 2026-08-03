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Экс-форвард НХЛ: «Рейнджерс» интересовались Коннором Макдэвидом

Экс-форвард НХЛ: «Рейнджерс» интересовались Коннором Макдэвидом
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Бывший форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Майкл Рапп считает, что клуб из Нью-Йорка интересовался нападающим Коннором Макдэвидом. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» осенью 2025-го продлил контракт с командой до 30 июня 2028-го.

«Прошлым летом Крис Друри и руководство «Рейнджерс» пытались занять выгодную позицию, чтобы заполучить известных игроков. Думаю, они пристально следили за ситуацией Макдэвида в «Эдмонтоне».

Вероятно, план по реализации чего-то масштабного есть. Просто до сих пор он не осуществился», — цитирует Раппа Sportskeeda.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года и за это время дважды выходил с командой в финал Кубка Стэнли.

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