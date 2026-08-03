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«Позорище и унижение». Фетисов призвал поменять представителей России в ИИХФ

«Позорище и унижение». Фетисов призвал поменять представителей России в ИИХФ
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения России от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

«Надо лучше отстраивать отношения с ИИХФ. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счёту позорище для нас и унижение, которое сложно принимать. У нас нет никакого влияния в ИИХФ. Кто бы ни пришёл вместо Тардифа, мне кажется, что всё равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас.

И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если будем выступать под белым флагом или каким-то другим, это будет признанием того, что мы в чём-то неполноценны. Считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю её историю. И нам надо им дать понять, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Отметим, выборы в Совет ИИХФ пройдут осенью 2026 года. Вместо действующего члена Совета Павла Буре на должность выдвинут Дмитрий Курбатов.

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