«Лада» заключила пробный контракт с голкипером Дмитрием Шикиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон голкипер провёл в КХЛ в составе «Шанхайских Драконов», за которых сыграл семь матчей с 83,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,44.

В КХЛ 34-летний вратарь провёл 287 встреч за «Амур», СКА, «Атлант», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Автомобилист», «Витязь» и «Шанхайских Драконов». Хоккеист держал 83 победы при коэффициенте надёжности 2,74 и 91,2% отражённых бросков.

Ранее защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с «Ладой».