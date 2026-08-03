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Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА

Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА
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Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение рассчитано на один год, до конца сезона-2026/2027. Сезон-2025/2026 Максим провёл в составе московского «Динамо».

31-летний хоккеист — воспитанник школы ЦСКА. Он занимает третье место по количеству матчей за армейский клуб (547), всего в КХЛ нападающий набрал в составе ЦСКА 245 (111+134) очков при показателе полезности «+87».

Максим дебютировал за ЦСКА в сезоне-2014/2015. Вместе с армейским клубом он выиграл два Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России и шесть Кубков Континента. Он стал автором «золотого» гола в финале 2019 года, который принёс ЦСКА первую победу в Кубке Гагарина.

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