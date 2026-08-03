Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба хоккейного агентства Winners. Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2030/2031. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время контракт Глотова будет официально зарегистрирован в КХЛ.

28-летний форвард минувший сезон играл за «Трактор». В регулярном чемпионате Глотов провёл 64 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и один ассист.

Василий ранее уже выступал за СКА. Всего он сыграл в КХЛ 387 матчей и заработал 206 очков — забросил 92 шайбы и отдал 114 результативных передач.