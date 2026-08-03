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Андрей Таратухин назначен спортивным директором «Динамо» из Санкт-Петербурга

Андрей Таратухин назначен спортивным директором «Динамо» из Санкт-Петербурга
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Андрей Таратухин занял должность спортивного директора «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве игрока на позиции центрального нападающего Таратухин становился двукратным чемпионом мира среди молодёжных команд в составе сборной России в 2002-м и 2003-м. В клубной карьере выигрывал золото чемпионата России в 2008 году и Кубок Гагарина в 2011-м в составе «Салавата Юлаева». Также играл за «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Амур» и другие клубы КХЛ.

После завершения карьеры игрока работал старшим тренером в команде «Юнисон-Москва», вместе с которой стал чемпионом НМХЛ в 2024 году. Далее на протяжении двух сезонов занимал должность тренера в молодёжной команде «Капитан», выступавшей в МХЛ.

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