4-й номер драфта-2025 Денуар травмировался в матче молодёжных сборных Канады и США

Нападающий «Юты Маммот» Калеб Денуар получил травму в матче молодёжных сборных Канады и США (2:7). Инцидент произошёл в третьем периоде встречи. Форвард американской команды Уайетт Каллен совершал вираж в зоне соперника, но потерял равновесие и упал сзади на ноги Денуара.

В итоге Калеб не смог продолжить игру и досрочно завершил встречу. Главный тренер сборной Канады Миша Донсков после встречи не уточнил характер повреждения.

В прошлом сезоне 19-летний Денуар выступал за «Монктон» в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 78 (22+56) очков за 45 игр, в плей-офф на его счету 25 (7+18) очков в 21 матче. Форвард был выбран «Ютой» в первом раунде под общим четвёртым номером на драфте НХЛ 2025 года.