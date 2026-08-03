15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

4-й номер драфта-2025 Денуар травмировался в матче молодёжных сборных Канады и США

4-й номер драфта-2025 Денуар травмировался в матче молодёжных сборных Канады и США
Комментарии

Нападающий «Юты Маммот» Калеб Денуар получил травму в матче молодёжных сборных Канады и США (2:7). Инцидент произошёл в третьем периоде встречи. Форвард американской команды Уайетт Каллен совершал вираж в зоне соперника, но потерял равновесие и упал сзади на ноги Денуара.

В итоге Калеб не смог продолжить игру и досрочно завершил встречу. Главный тренер сборной Канады Миша Донсков после встречи не уточнил характер повреждения.

В прошлом сезоне 19-летний Денуар выступал за «Монктон» в юниорской лиге Квебека. В регулярном чемпионате он набрал 78 (22+56) очков за 45 игр, в плей-офф на его счету 25 (7+18) очков в 21 матче. Форвард был выбран «Ютой» в первом раунде под общим четвёртым номером на драфте НХЛ 2025 года.

Материалы по теме
Официально
«Юта» подписала контракт с серебряным призёром МЧМ-2026 в составе сборной Чехии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android