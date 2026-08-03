«Оттава» хочет продлить контракт с Батерсоном за $ 9 млн в год — NHL Rumour Report

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос хотел бы продлить контракт с нападающим Дрейком Батерсоном не дороже, чем за $ 9 млн в год. Об этом сообщает NHL Rumour Report в социальной сети Х.

По информации источника, наиболее вероятным ориентиром для 28-летнего канадца будут договоры Алекса Така ($ 10,5 млн в «Вашингтон Кэпиталз») и Адриана Кемпе ($ 10,625 млн в «Лос-Анджелес Кингз»).

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Батерсон провёл 79 матчей, в которых набрал 71 (33+38) очко. В плей-офф на его счету четыре игры и 4 (3+1) очка. По действующему соглашению форвард получает $ 4,975 млн за сезон. Срок контракта истекает 30 июня 2027 года.