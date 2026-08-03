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Плющев — о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: глупые решения нужно уметь быстро отменять

Плющев — о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: глупые решения нужно уметь быстро отменять
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что Континентальной хоккейной лиге необходимо вернуться под эгиду Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, КХЛ вышла из ФХР в 2024 году.

«Глупые решения – если вы хоккейные политики – нужно уметь быстро отменять. Кстати, то же самое касается нашего участия в европейских клубных турнирах – Лиге чемпионов, Континентальном кубке и так далее.

Если вы полагаете, что шесть встреч за сезон с клубами уровня «Шанхая» или «Лады» полезнее, чем с чемпионами Швеции, Швейцарии или Финляндии, то вы ничего не понимаете в хоккее», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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