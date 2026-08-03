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Елесин — о чемпионстве «Локомотива»: ярославцы всегда славились характером

Елесин — о чемпионстве «Локомотива»: ярославцы всегда славились характером
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Капитан «Локомотива» Александр Елесин высказался на церемонии в честь победы клуба в финале Кубка Гагарина. В воскресенье, 2 августа, в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и МХК «Локо».

«Ярославцы всегда славились характером, мы помним историю и сделаем всё, чтобы выиграть ещё», – приводит слова Елесина официальный сайт КХЛ.

21 мая 2026 года «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче серии и со счётом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина – 2026. Клуб взял трофей во втором сезоне подряд. «Локо», в свою очередь, стал обладателем Кубка Харламова, одолев «Спартак» (5:0) в шестой встрече и победил в серии со счётом 4-2.

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