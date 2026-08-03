15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гомоляко — о пятилетнем контракте Глотова: СКА снова наступает на те же грабли

Гомоляко — о пятилетнем контракте Глотова: СКА снова наступает на те же грабли
Комментарии

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал пятилетний контракт нападающего Василия Глотова со СКА.

«Эта запутанная история с Глотовым, наверное, не красит нашу лигу, как и остальные подобные истории с обменом и расторжением через ВХЛ. Не могу сказать точно, почему не получилось у Глотова в «Тракторе», особенно в минувшем сезоне, я не был внутри. По моему мнению, у команды в целом не шла игра. И после финала мы видели совсем другой «Трактор», который вылетел в первом раунде.

Глотов – игрок с хорошим катанием, с броском, но увы. Хотя когда он приходил в конце 2024 года, он команде помог, и «Трактор» дошёл до финала.

Конечно, это большая сделка, поскольку СКА заплатил большие деньги за Глотова и тем более выписал пятилетний контракт. Но мне кажется, СКА снова наступает на те же грабли. Не вижу смысла в пятилетнем контракте, потому что, как правило, они не дорабатываются. Взять тот же пример Ткачёва с «Авангардом». Не могу понять, в чем смысл такого длинного соглашения», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

Материалы по теме
Официально
Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android