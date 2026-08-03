Гомоляко — о пятилетнем контракте Глотова: СКА снова наступает на те же грабли

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал пятилетний контракт нападающего Василия Глотова со СКА.

«Эта запутанная история с Глотовым, наверное, не красит нашу лигу, как и остальные подобные истории с обменом и расторжением через ВХЛ. Не могу сказать точно, почему не получилось у Глотова в «Тракторе», особенно в минувшем сезоне, я не был внутри. По моему мнению, у команды в целом не шла игра. И после финала мы видели совсем другой «Трактор», который вылетел в первом раунде.

Глотов – игрок с хорошим катанием, с броском, но увы. Хотя когда он приходил в конце 2024 года, он команде помог, и «Трактор» дошёл до финала.

Конечно, это большая сделка, поскольку СКА заплатил большие деньги за Глотова и тем более выписал пятилетний контракт. Но мне кажется, СКА снова наступает на те же грабли. Не вижу смысла в пятилетнем контракте, потому что, как правило, они не дорабатываются. Взять тот же пример Ткачёва с «Авангардом». Не могу понять, в чем смысл такого длинного соглашения», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».