Щитов: Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идёт ему навстречу

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в челябинский «Трактор». Последним клубом 34-летнего форварда был «Салават Юлаев», который он официально покинул 1 августа.

«Будет здорово Кузнецову перейти в «Трактор». Это челябинский воспитанник, они и раньше хотели, чтобы он вернулся. Достойный ход со стороны руководства клуба, что они идут ему навстречу. Всё-таки Кузнецов не сильно востребован на рынке.

Станет ли Кузнецов лидером «Трактора», будет зависеть от него. Он был одним из лучших центральных нападающих в НХЛ. Посмотрим, какие у него будут мотивация и физическая форма. Если всё это будет, то с таким мастерством и багажом он поможет не только на льду, но и в раздевалке.

Кузнецов — взрослый человек с головой на плечах. Он должен сам решить вопрос по своему будущему. У него есть предложение «Трактора», есть вариант с «Сибирью». Было бы здорово оказаться дома, в родном Челябинске. Однажды он уже сделал выбор в пользу СКА, посмотрим, как всё будет сейчас. «Трактор» точно выиграет в плане медийности. Кузнецову ещё есть что доказывать», — приводит слова Щитова «Советский спорт».