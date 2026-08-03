Воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов умер в возрасте 19 лет
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Воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов ушёл из жизни в возрасте 19 лет. Об этом сообщает «Башинформ». Причина смерти хоккеиста пока неизвестна.
Ханов стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева» – 2007 в сезоне-2022/2023 в первенстве России по региону Поволжье. В 43 матчах Амир забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач, став самым полезным игроком обороны в команде.
Защитник играл в составе сборной Приволжского ФО на первенстве федеральных округов. В июне 2022 года в составе этой же команды он стал победителем Кубка Сириуса. В последние два сезона Амир Ханов выступал в НМХЛ за рыбинский «Полёт» и «Самару».
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