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Журналист НХЛ — о новом контракте Марченко: переговоры будут после 1 июля 2027 года

Журналист НХЛ — о новом контракте Марченко: переговоры будут после 1 июля 2027 года
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Журналист The Athletic Аарон Порцлайн ожидает, что «Коламбус Блю Джекетс» не подпишет новый контракт с форвардом Кириллом Марченко до 1 июля 2027 года.

У 26-летнего россиянина остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Если на 1 июля у него не будет контракта с «Блю Джекетс», то игрок окажется доступным для оффершитов.

«Этим летом мы поняли, что ограниченно свободные агенты теперь используют 1 июля в качестве рычага давления. Ожидаю, что сторона Марченко будет вести переговоры только после 1 июля следующего года», – сказал Порцлайн в подкасте DLLS Stars.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провёл 76 матчей, в которых набрал набрал 67 (27+40) очков.

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