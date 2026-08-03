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«Торпедо» показало новый шлем Костина с изображением Человека-паука и Молнии Маккуина

«Торпедо» показало новый шлем Костина с изображением Человека-паука и Молнии Маккуина
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Хоккейный клуб «Торпедо» презентовал новый шлем голкипера команды Дениса Костина. Сообщается, что главным вдохновителем дизайна стал сын хоккеиста Лев.

«Здесь собралось всё самое важное: герб России, логотип «Торпедо», любимый номер 72, нижегородский Кремль и новая «VOLGA Арена». А яркости добавляют Молния Маккуин, Паучок и Оптимус Прайм», — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний вратарь провёл 44 матча, в которых одержал 25 побед при коэффициенте надёжности 2,26 и 92,4% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 10 игр и пять побед при коэффициенте надёжности 2,86 и 91,8% сейвов.

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