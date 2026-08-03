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Черкас — о бане сборной России: нам остаётся лишь выдержать этот напор и не опускать руки

Черкас — о бане сборной России: нам остаётся лишь выдержать этот напор и не опускать руки
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал продление отстранения сборной России по хоккею.

«Что тут сделаешь? Даже если это будет тяготить, если ты будешь переживать, важно понимать, что нас отстранили не по спортивному принципу. Поэтому нам остаётся лишь выдержать этот напор, не опускать руки, а продолжать готовить молодые кадры, школы. Развивать инфраструктуру КХЛ, ВХЛ, МХЛ. И быть готовыми к открытию этого окна, когда мы сможем сыграть и показать себя во всеоружии», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с 2022 года. Из-за продления бана национальная команда пропустит чемпионат мира – 2027.

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