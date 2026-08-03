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«Монреаль» подписал двусторонний контракт с защитником Шубером на год

«Монреаль» подписал двусторонний контракт с защитником Шубером на год
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«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с защитником Максимилианом Шубером, сообщает пресс-служба канадского клуба. Соглашение с 23-летним немецким хоккеистом рассчитано на один год и является двусторонним. «Монреаль» выменял игрока у «Юты Маммот» в июне.

В прошлом сезоне Шубер выступал за «Тусон» в Американской хоккейной лиге. Он провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, забросил 11 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+2» и 67 минутах штрафа.

Максимилиан был выбран «Аризоной Койотс» под общим 163-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Он дебютировал в Национальной хоккейной лиге 9 апреля 2024-го в матче с «Сиэтл Кракен».

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