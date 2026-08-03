15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень рад присоединиться к такой великой организации». Фьоре — о переходе в «Локомотив»

«Очень рад присоединиться к такой великой организации». Фьоре — о переходе в «Локомотив»
Комментарии

Новичок «Локомотива» Джованни Фьоре прилетел в Россию и дал первый комментарий после подписания контракта с ярославским клубом.

— Полёт прошёл хорошо, достаточно быстро, никаких проблем. Рад быть здесь.

— Как прошло лето?
— Хорошо. Насладился отпуском, поработал над собой, немного поиграл в гольф. Сейчас готов вернуться к работе.

— Ты был частью «Авангарда», теперь присоединился к «Локомотиву». Какие чувства, эмоции и ожидания сейчас?
— Очень рад присоединиться к такой великой организации. В предвкушении того, что ждёт команду. Они сделали невероятные вещи в прошлом [сезоне], а я просто хочу помочь команде, — сказал Фьоре в видео в телеграм-канале «Локомотива».

Ярославский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним нападающим 1 июля. Соглашение рассчитано на два сезона.

Материалы по теме
Морозов о Кубке Гагарина: трижды подряд пока никто не побеждал, у «Локомотива» есть шансы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android