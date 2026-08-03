Майоров: если сборную России допустят до ЧМ, то с гимном и с флагом, либо вообще никак

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выразил мнение, что Международная федерация хоккея либо допустит сборные России до чемпионатов мира с национальной символикой, либо не допустит никак. Ранее ИИХФ продлила отстранение россиян от соревнований на сезон-2026/2027.

«Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет. ИИХФ — одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись — мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы», — приводит слова Майорова ТАСС.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале июля 2026-го МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России во всех видах выступать с флагом и гимном.