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Майоров: если сборную России допустят до ЧМ, то с гимном и с флагом, либо вообще никак

Майоров: если сборную России допустят до ЧМ, то с гимном и с флагом, либо вообще никак
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выразил мнение, что Международная федерация хоккея либо допустит сборные России до чемпионатов мира с национальной символикой, либо не допустит никак. Ранее ИИХФ продлила отстранение россиян от соревнований на сезон-2026/2027.

«Думаю, если нам откроют доступ, то и с гимном, и с флагом, либо вообще никак. Но, судя по тому, что я знаю, предпосылок к этому нет. ИИХФ — одна из немногих федераций, которая вовсю упирается в то, чтобы нас не допустить. Допустят нас тогда, когда закончится специальная военная операция. И тогда там все с улыбкой будут говорить, что мы боялись — мало ли какие эксцессы могли быть. Это мерзавцы», — приводит слова Майорова ТАСС.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале июля 2026-го МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России во всех видах выступать с флагом и гимном.

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