Экс-ассистент генменеджера «Бостона» Голд занял аналогичный пост в «Айлендерс»

Эван Голд назначен ассистентом генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба. 46-летний функционер также стал генменеджером «Хэмилтона» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ.

Фото: NewYorkIslanders.com

Специалист присоединится к команде Мэтью Дарше и будет участвовать во всех аспектах деятельности клуба. Ранее Голд провёл 12 сезонов в системе «Бостон Брюинз». С сезона-2019/2020 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Брюинз».

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. Таким образом, команда не принимала участие в плей-офф.