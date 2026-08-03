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Экс-ассистент генменеджера «Бостона» Голд занял аналогичный пост в «Айлендерс»

Экс-ассистент генменеджера «Бостона» Голд занял аналогичный пост в «Айлендерс»
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Эван Голд назначен ассистентом генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба. 46-летний функционер также стал генменеджером «Хэмилтона» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ.

Фото: NewYorkIslanders.com

Специалист присоединится к команде Мэтью Дарше и будет участвовать во всех аспектах деятельности клуба. Ранее Голд провёл 12 сезонов в системе «Бостон Брюинз». С сезона-2019/2020 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Брюинз».

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. Таким образом, команда не принимала участие в плей-офф.

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