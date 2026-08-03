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«Даже Овечкин не изменил бы ситуацию». Кожевников — о решении ИИХФ о недопуске России

«Даже Овечкин не изменил бы ситуацию». Кожевников — о решении ИИХФ о недопуске России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что даже присутствие в руководстве Международной федерации хоккея (ИИХФ) личностей, сопоставимых с фигурой Александра Овечкина, не поможет россиянам вернуться на международные соревнования.

«Там в руководстве все сидят со старых времён. Будут выборы, потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.

От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают всё нехоккейные люди, и даже Овечкин не изменил бы ситуацию. Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

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