«Даже Овечкин не изменил бы ситуацию». Кожевников — о решении ИИХФ о недопуске России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что даже присутствие в руководстве Международной федерации хоккея (ИИХФ) личностей, сопоставимых с фигурой Александра Овечкина, не поможет россиянам вернуться на международные соревнования.

«Там в руководстве все сидят со старых времён. Будут выборы, потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.

От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают всё нехоккейные люди, и даже Овечкин не изменил бы ситуацию. Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями», — приводит слова Кожевникова ТАСС.