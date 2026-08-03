Вратарь «Трактора» Хёукеланн: надеюсь, что смогу радовать болельщиков своей игрой

Норвежский вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн рассказал о своих первых днях в Челябинске и обратился к болельщикам команды. Лучший вратарь ЧМ-2026 стал игроком челябинского клуба 23 июня.

— Какие впечатления от первых дней в Челябинске?

— Впечатления очень хорошие, Челябинск — приятный город, на арене тоже всё хорошо. Все в организации ко мне хорошо отнеслись, пока только положительные эмоции. Я уже успел немного прогуляться по центру города, Челябинск показался мне приятным и уютным городом.

— Как тебе арена?

— Арена произвела хорошее впечатление. Мне рассказали, что во время матчей будет очень громко, потому что на стадион приходит много людей, а болельщики в Челябинске горячо поддерживают «Трактор». Надеюсь, что мы будем показывать хорошую игру ради них. Буду делать для этого всё возможное.

— Как оценишь свою готовность к сборам?

— Чувствую себя отдохнувшим после прошлого сезона, летом хорошо тренировался. С воодушевлением жду начала сезона!

— Что скажешь болельщикам «Трактора»?

— Я — вратарь, который обеспечит стабильную игру и защиту наших ворот. Буду стараться сохранять спокойствие во время матчей, чтобы где-то ещё больше подстраховать нашу команду, когда это будет нужно. Надеюсь, что смогу радовать болельщиков своей игрой и дать ещё больше поводов гордиться командой. С нетерпением жду встречи с хоккейным Челябинском! — сказал Хёукеланн в видео в телеграм-канале клуба.